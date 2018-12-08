استقرت اسعار الذهب اليوم السبت 8-12-2018 في مصر ، خلال تعاملات الاسوالق لمحلية ومحلات الصاغة، وكانت اسعار الذهب على مستوى العالم شهدت ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات امس الجمعة، حيث صعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1%، وسجلت الأوقية 1249 دولارًا، وهو أعلى مستوى له في 3 شهور، وجاءت اسعار الذهب في مصر اليوم على النحو التالي:





اسعار الذهب في مصر



سعر الجنيه الذهب

4944 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

529.70 جنيه.

سعر الذهب عيار 24

706 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

618 جنيها.





سعر الذهب العالمي





وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.72 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1252.6 دولار للأوقية. ووصلت الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصل إلى 1255.1 دولار، وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على مكاسب تزيد عن 2 بالمئة مسجلا أفضل أداء أسبوعي في 15 أسبوعا.





اسعار الذهب اليوم السبت 8-12-2018 في مصر - التعاملات الصباحية











