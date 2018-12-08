اختلست 9 ملايين جنيه لتشغيلها في الملابس الجاهزة.. حبس "مستريحة" الشرقية الجديدة

أصدرت نيابة ههيا العامة، برئاسة مصطفى إسماعيل، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية استيلائها على 9 ملايين جنيهًا، عن طريق النصب على عدد من المواطنين بدعوى استثمارها في مجال تجارة الملابس الجاهزة.



وتلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود عدة بلاغات لمباحث الأموال العامة، تتهم "سوزان.س" صاحبة محل لتجارة الملابس، مُقيمة بدائرة مركز شرطة ههيا، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على نحو 9 ملايين جنيه، بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس، وذلك نظير حصولهم على أرباح سنوية قدرها 50%، فيما تبين عدم التزام المتهمة بذلك، ورفضها رد المبالغ التي استولى عليها، وتم ضبطها وإحالتها للنيابة العامة.