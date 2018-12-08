الأرصاد تكشف: لماذا بدأ الشتاء مبكرا؟

أعلن الدكتور " أحمد عبد العال"، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء تحسن تدريجي بالأحوال الجوية، بداية من اليوم، وستسقط الأمطار فقط على السواحل الشمالية الشرقية.

وعن بداية فصل الشتاء مبكرا، أوضح قائلا: "التوزيعات الضغطية الحالية توزيعات شتاء وليست خريف"، وفقا لما جاء في تصريحات صحفية خاصة.

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن قدوم موسم الأمطار بشكل مبكر عن العام الماضي يعود إلى التغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله وليس مصر على وجه التحديد، فقد بدأ مبكرًا بحوالي (15 - 20) يومًا عن العام السابق.



