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تعرف على الحالة المرورية اليوم

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:42 ص
تعرف على الحالة المرورية اليوم
سيولة مرورية
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هدى عبدالرازق
 
قال الرائد محمد الشربيني، مشرف الإدارة العامة للمرور، إنهم لم يتلقوا أي اخطارات بوقوع حوادث على قطاعات طرق مرور القاهرة.

وأشار "الشربيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إلى أن هناك أحجام مرورية متوسطة على الطريق الدائري في اتجاه الطريق الزراعي المتجه إلى السلام.

ولفت إلى أن هناك شبورة ضبابية خفيفة جدا، ولا توجد اخطارات بسقوط أمطار تؤثر على حركة السير.
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