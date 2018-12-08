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الأهلي يختتم تدريباته عصر اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

السبت 08/ديسمبر/2018 - 09:39 ص
الأهلي يختتم تدريباته عصر اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش
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علي نبوي
 
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

وسيمنح محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي في مران اليوم لاعبيه بعض التعليمات الخاصة، وواجبات كل لاعب لتنفيذها في اللقاء.

ومن المقرر أن يعلن يوسف، قائمة فريقه التي ستخوض هذا اللقاء، للدخول في معسكر مغلق عقب مران اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غدٍ الأحد على ستاد السلام، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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