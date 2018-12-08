"أمطار غزيرة وشبورة كثيفة".. الأرصاد الجوية توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن طقس اليوم السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تحسن في الأحوال الجوية اليوم السبت ليسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.





- هيئة الأرصاد الجوية: سقوط أمطار وشبورة مائية ورياح (تفاصيل عن طقس اليوم السبت)

وتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





- رياح وأمطار تضرب محافظات البحر المتوسط تعرف على درجة الحرارة المتوقعة على المدن الساحلية

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة شرقا مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.





- ارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية وطقس اليوم السبت

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.





- تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظتك واعرف طقس محافظات مصر

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى





القاهرة 14 20

شبين الكوم 14 19

طنطا 14 19

دمنهور 14 19

الإسكندرية 15 19

بلطيم 13 20

مطروح 14 19

السلوم 09 18

سيوة 11 18

بورسعيد 14 21

دمياط 14 20

الزقازيق 14 20

الإسماعيلية 12 20

السويس 15 20

العريش 12 21

رفح 11 20

رأس سدر 15 18

نخل 09 17

نويبع 17 20

طابا 12 17

كاترين 05 14

الطور 15 20

شرم الشيخ 17 21

الغردقة 15 22

مرسى علم 14 23

الفيوم 13 20

بني سويف 13 20

المنيا 11 20

أسيوط 09 20

سوهاج 11 21

قنا 12 22

الأقصر 12 22

أسوان 13 22

أبوسمبل 11 21

الوادي الجديد 09 21

الشلاتين 16 24

أبو رماد 18 23

رأس حدربة 19 23

حلايب 19 23



