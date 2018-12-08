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موعد مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 05:11 ص
موعد مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة
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منى العوضي
 
يلعب فريق برشلونة مباراة قوية ضد إسبانيول مساء اليوم السبت والموافق 8 ديسمبر 2018 وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الاسباني.


ويلتقي برشلونة مع إسبانيول على ملعب الأخير وذلك اليوم السبت في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة و10:45 بتوقيت مكة المكرمة.


وستكون مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الاسباني مذاعة عبر قناة "بي إن سبورت 3" الرياضية بصوت علي محمد علي ويمكنكم مشاهدة اللقاء عبر موقع الفجر الرياضي.


ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 28 نقطة بينما إسبانويل في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

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