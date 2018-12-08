عاجل| بعد انقلاب "تريلا".. "أمن الإسماعيلية" يعيد فتح طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي (صور)

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، في إعادة انتظام حركة المرور علي طريق " الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي، بعد توقفها لأكثر من ساعة، وذلك أثر انقلاب سيارة نقل " تريلا" محملة بـ " 123 طنًا من " الفوسفات" أعلى كوبري الواصفية دائرة مركز أبوصوير، مما تسبب بشلل مرورى على الطريق.

كان اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة "تريلا" رقم (9532 نقل أسيوط) مقطورة رقم (5648 أسيوط) محملة 123 طنًا من الفوسفات أعلى كوبري الواصفية على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي بدائرة مركز أبو صوير، قادمة من الوادي الجديد، وكانت في طريقها إلى محافظة دمياط، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية في الاتجاه المؤدي من القاهرة إلى الإسماعيلية بينما يعمل اتجاه "الإسماعيلية- القاهرة" بشكل طبيعي.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة العميد هشام مروان مأمور مركز شرطة أبوصوير، إلى مكان الحادث، وتم استدعاء أوناش ومعدات لرفع السيارة، وإعادة تسيير الحركة المرورية على طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.