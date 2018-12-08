شيرين عبد الوهاب تشعل حفلها الغنائي بالكويت (فيديو)

أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا ضخما في الكويت، و

سط حضور الآلاف من محبيها وعشاقها.





وقدمت شيرين خلال الحفل مجموعة من أغانيها التي حظت بإعجاب الجمهور مثل: "على بالي، نساي، أنا كلي ملكك"، وغيرها من الأغاني.

