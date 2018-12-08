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شيرين عبد الوهاب تشعل حفلها الغنائي بالكويت (فيديو)

السبت 08/ديسمبر/2018 - 03:22 ص
شيرين عبد الوهاب تشعل حفلها الغنائي بالكويت (فيديو)
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أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا ضخما في الكويت، وسط حضور الآلاف من محبيها وعشاقها.

وقدمت شيرين خلال الحفل مجموعة من أغانيها التي حظت بإعجاب الجمهور مثل: "على بالي، نساي، أنا كلي ملكك"، وغيرها من الأغاني.

ويعد هذا الحفل هو الأول لشيرين بعد طرح ألبومها الجديد "نساي".

يذكر أن شيرين، طرحت مؤخرا ألبوم "نساي"، وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة.

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