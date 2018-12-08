عاجل.. انقلاب سيارة "تريلا" أعلى كوبري الواصفية على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي (صور)

انقلبت سيارة نقل "تريلا" محملة بالفوسفات، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أعلى كوبري الواصفية على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي بدائرة مركز أبو صوير، مما تسبب في توقف حركة المرور، وتكدس السيارات، وجار رفعها لتسيير الحركة المرورية.



تلقى اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة "تريلا" رقم (9532 نقل أسيوط) مقطورة رقم (5648 أسيوط) محملة 123 طنًا من الفوسفات أعلى كوبري الواصفية على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي بدائرة مركز أبو صوير، قادمة من الوادي الجديد، وكانت في طريقها إلى محافظة دمياط، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية في الاتجاه المؤدي من القاهرة إلى الإسماعيلية بينما يعمل اتجاه "الإسماعيلية- القاهرة" بشكل طبيعي.



وانتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة العميد هشام مروان مأمور مركز شرطة أبوصوير، إلى مكان الحادث، وتم استدعاء أوناش ومعدات لرفع السيارة، وإعادة تسيير الحركة المرورية على طريق "الإسماعيلية- القاهرة"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.