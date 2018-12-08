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موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:58 ص
موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة
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منى العوضي
 
يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مع بورنموث اليوم السبت وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الانجليزي للمحترفين.


ويلعب فريق ليفربول مع بورنموث اليوم السبت في الدوري الانجليزي في تمام الساعة الـ 2:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ3:30 بتوقيت مكة المكرمة، وستكون المباراة على ملعب بورنموث.


ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 39 نقطة بينما بورنموث يقع في المركز السابع برصيد 23 نقطة.


ومن المنتظر أن تكون مباراة ليفربول ضد بورنموث مذاعة عبر البث الحي والمباشر على قناة "بي إن سبورت 2" وسيقوم المعلق يوسف سيف بالتعليق على المباراة.

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