الجبلاية تضغط على أجيري لتقليل الوديات

تواصل هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مع الميكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، خلال الساعات الماضية، لبحث معسكر الفريق الودي استعدادًا للإمم الإفريقية.









وكان أجيري، تمسك بتوقف الدوري وخوض معسكر لمدة 20 يومًا، على أن يتخلله ثلاثة مباريات ودية، قبل نهائيات الكان الإفريقي 2019.









ويحاول أبوريدة، الضغط على أجيري من أجل تخفيض عدد الوديات إلى مواجهتين على الأقل بسبب ضغط مباريات الدوري العام وكثرة المؤجلات وهو ما يرغب في تلاشيه.









ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة النيجر، منتصف مارس المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية العام المقبل.



