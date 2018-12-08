ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الجبلاية تضغط على أجيري لتقليل الوديات

السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:06 ص
الجبلاية تضغط على أجيري لتقليل الوديات
طباعة
محمد الصو
 
تواصل هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مع الميكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، خلال الساعات الماضية، لبحث معسكر الفريق الودي استعدادًا للإمم الإفريقية.


وكان أجيري، تمسك بتوقف الدوري وخوض معسكر لمدة 20 يومًا، على أن يتخلله ثلاثة مباريات ودية، قبل نهائيات الكان الإفريقي 2019.


ويحاول أبوريدة، الضغط على أجيري من أجل تخفيض عدد الوديات إلى مواجهتين على الأقل بسبب ضغط مباريات الدوري العام وكثرة المؤجلات وهو ما يرغب في تلاشيه.


ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة النيجر، منتصف مارس المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية العام المقبل.

المزيد عن: خافيير أجيري الجبلاية اتحاد الكرة أجيري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
سموحة
2
x
ركلات جزاء
4
الاتحاد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
1
x
21:30
0
إنتر ميلان
الدوري السعودي
الوحدة
0
x
17:20
1
التعاون
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/8/2018 2:40:06 AM