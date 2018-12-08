ممثل شهير يعتذر عن تقديم الأوسكار لهذا السبب!
السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:58 ص
اعتذر الممثل الكوميدي، كيفن هارت، عن تقديم حفل توزيع الأوسكار الـ 91، عبر تغريدة له على صفحته في تويتر.
وكتب هارت على صفحته: "لا أريد أن أصرف الانتباه في الليلة التي سيحتفل بها الكثير من الممثلين الموهوبين".
وشرح الممثل الكوميدي أن سبب اعتذاره عن تقديم حفل الأوسكار، يعود للضجة والوضع الدائر حول مجتمع المثليين الجنسيين.
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن هارت تعرض لموجة من الانتقادات بسبب تغريداته على تويتر، بين عامي 2009 و2011، والتي أبدى فيها تحفظه على موضوع المثليين الجنسيين.
واعتذر الممثل الأمريكي عن كلماته "القاسية" التي قالها بحقهم في الماضي، في نفس التغريدة.
يذكر أن حفل توزيع جوائز أكاديمية السينما الأمريكية، أوسكار، يقام في مدينة لوس أنجلوس، في 24 فبراير 2019.
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