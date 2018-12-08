ممثل شهير يعتذر عن تقديم الأوسكار لهذا السبب!

اعتذر الممثل الكوميدي، كيفن هارت، عن تقديم حفل توزيع الأوسكار الـ 91، عبر تغريدة له على صفحته في تويتر.





وكتب هارت على صفحته: "لا أريد أن أصرف الانتباه في الليلة التي سيحتفل بها الكثير من الممثلين الموهوبين".



