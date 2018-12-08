حارس المقاصة : وحيد صفقة سوبر للأهلي

أشاد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة بتعاقد الأهلي مع محمود وحيد خلال الساعات الماضية، مؤكاً على أنها صفقة سوبر للقلعة الحمراء.









وقال عبد المنعم في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "سعيد مع مصر المقاصة وسعيد بتواجدي وساستمر معهم وأخبرت محمد عبد السلام رئيس النادي بأنه إذا طلبني الأهلي سألبي طلبه وتقبل رغبتي".









وأضاف :"محمود وحيد صفقة سوبر للأهلي وستضيف له الكثير".









واختتم عبد المنعم تصريحاته قائلاً : "المقاصة لديه حلول جيدة بقيادة طلعت يوسف ولن يتأثر برحيل محمود وحيد".



