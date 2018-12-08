أسامة كمال يوجه رسالة نارية لشباب "السوشيال ميديا" (فيديو)









انتقد الإعلامي أسامة كمال، نشر الموضوعات التي يرفضها المجتمع، بالإضافة إلى السلبية في التعامل مع بعض المشكلات التى تواجهنا مثل ظاهرة انتشار القمامة.وقال كمال، خلال تقديم برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة إن المجتمع متضرر من القمامة ومع ذلك جزء كبير منه يقوم بنشرها في الشوارع والحارات، مشيرًا إلى أن الحكومة غير قادرة على التعامل مع هذه الأزمة؛ واستعانت بشركة أجنبية لحلها ولكن دون جدوى، معلقًا متهكمًا: " الأجانب عملوا سببوبه وسبونا غرقنين في الزبالة".وأضاف أن الحكومات المتتالية فشلت في حل أزمة القمامة، متابعًا:" طب الجيل الجديد بكل وسائل التواصل ماعرفوش يبعتوا لبعض على فيس بوك، واتس آب، تويتر، انستجرام، وي تشات، أو أي حاجة يقولوا ياللا نعمل عشان يوم الحكومة بسنة.. أبداَ يوم الحكومة بسنة ويومنا بخمسية سنة لأننا قررنا ما نعملش أي حاجة!وتابع: "والدتي كانت مندهشة من عدم احترام قواعد المرور وسير المواطنين بجانب السيارات، والمواطن متصالح مع هذه الظاهرة السيئة، وهكذا الحال مع ظاهرة تراكم القمامة، موضحًا: "عايشين مع الزبالة في سعادة وهناء"، متسائلًا: لماذا لم يحاول شباب مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق أي مبادرة، لإزالة القمامة؟.