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تركي آل الشيخ: "من يرغب بيراميدز بضمه سينضم" (صورة)

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:32 ص
تركي آل الشيخ: من يرغب بيراميدز بضمه سينضم (صورة)
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الفجر الرياضي
 
أكد معالي المستشار تركي آل الشيخ، على أن فريق بيراميدز سيضم أي صفقة يرغب في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية.


وكتب تركي آل الشيخ رسالة عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك: " من يرغب بيراميدز بضمه سينضم "، وذلك بعدما نجحت إدارة النادي في التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان.


وتعاقد بيراميدز في الساعات الماضية، مع عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي بالإضافة إلى البوركيني ايريك تراوري لاعب مصر المقاصة وأخيرا الفلسطيني حامد حمدان مهاجم غزة والذي كان قاب قوسين أو أدني من الانضمام للأهلي.

تركي آل الشيخ: "من يرغب بيراميدز بضمه سينضم" (صورة)
المزيد عن: عمرو مرعي صفقات بيراميدز حامد حمدان تركي آل الشيخ تراوري بيراميدز
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