محمد بن فيصل يدخل الديربي للمرة الأولى بـ7 انتصارات أمام السويلم

من المنتظر أن تكون مباراة الهلال والنصر غدًا، بالجولة الثانية عشرة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، بمثابة مباراة من نوع خاص للأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال.





وسبق للأمير محمد بن فيصل رئاسة نادي الهلال للمرة الأولى في الفترة من عام 2004 حتى عام 2008، حقق خلالها الزعيم العديد من الألقاب والإنجازات، ثم ترك رئاسة النادي ليعود مرة أخرى في سبتمبر الماضي لتولي رئاسة الهلال خلفًا لنجم الكرة السعودية سامي الجابر.





*تفوق هلالي في الفترة الرئاسية الأولى:





خلال الفترة الأولى للأمير محمد بن فيصل كرئيس لنادي الهلال، تمكن الفريق الأزرق في عهده من تحقيق سبع انتصارات بواقع 6 في بطولة الدوري على حساب نادي النصر وفوز وحيد في بطولة كأس ولي العهد.





وكان الانتصار الأول لنادي الهلال في عهد محمد بن فيصل في 16 أكتوبر من عام 2004 ووقتها فاز الزعيم على النصر بثنائية دون رد.





أما الانتصار الثاني فكان في الثالث من مارس بعام 2006، حيث وقتها فاز الزعيم بثنائية مقابل هدف، وكرر الهلال فوزه للمرة الثالثة في شهر ديسمبر من عام 2006 بثنائية مقابل هدف.





وفاز الهلال للمرة الرابعة في عهد محمد بن فيصل على النصر في 15 إبريل من عام 2007 بهدف دون رد، وتحقق الفوز الخامس في 16 نوفمبر من عام 2007 بثلاثية مقابل هدف لنادي الهلال.





أما الفوز السادس فكان في 18 أكتوبر من عام 2008 وفاز وقتها الهلال بثنائية مقابل هدف.



