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السلطانة هيام تزور محمد إمام فى كواليس "لص بغداد" (صور)

السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:14 ص
السلطانة هيام تزور محمد إمام فى كواليس لص بغداد (صور)
محمد إمام ومريم أوزرلي
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الفجر الفني
 

زارت الممثلة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة بدور السلطانة هيام في المسلسل التاريخي الشهير "حريم السلطان"، 

ونشر إمام، عددًا من الصور التي جمعته بالممثلة التركية الشهيرة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وعلق إمام قائلًا: "سعيد بزيارة صديقتي الجميلة مريم أوزرلي ليا أثناء تصوير فيلم (لص بغداد)". 

"لص بغداد" تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج تامر مرسي، بطولة محمد إمام وفتحي عبدالوهاب ومحمد عبد الرحمن، وتلعب الفنانة ياسمين رئيس دور البطولة النسائية في الفيلم الذي يعتبر أول تعاون لها مع محمد إمام، حيث كانت ياسمين صبري هى بطلة أفلامه السابقة.


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