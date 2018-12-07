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يوفنتوس ينتصر في ديربي إيطاليا على إنتر ميلان

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:18 م
يوفنتوس ينتصر في ديربي إيطاليا على إنتر ميلان
رونالدو
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الفجر الرياضي
 

 

حقق يوفنتوس فوزًا صعبًا، على ضيفه إنتر ميلان، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.


ويُدين البيانكونيري بهذا الفوز الغالي والثمين، إلى مهاجمه ماريو ماندزوكيتش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.


رفع يوفنتوس رصيده بهذا الفوز إلى 43 نقطة ليواصل صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو، فيما توقف رصيد إنتر عند النقطة 29 في المركز الثالث.

المزيد عن: يوفنتوس ماندزوكيتش ديربي إيطاليا الدوري الإيطالي إنتر ميلان
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