هوديسون: يجب نسيان الهزيمة من برايتون.. وغياب أرناتوفيتش عن وست هام غير مؤثر

تحدث روي هودسون مدرب كريستال بالاس الانجليزي، عن الخسارة من برايتون، مشيرًا لأن فريقه أراد الفوز في هذه المباراة كونها مهمة للجماهير ولكنه لاعبيه لم يركزوا بشكل كافي وارتكبوا الأخطاء، وعليهم أن ترك الخسارة والتركيز على الفوز أمام ويست هام يونايتد.





وقال هودسون خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ويست هام بالدوري الانجليزي: "أعلم أن الجدول يقول اننا في مركز سيء ولكننا نلعب بشكل جيد في كل المباريات ولكننا نرتكب الأخطاء وهذا ما علينا تجنبه في المباريات القادمة".



