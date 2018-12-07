كين: سأستعيد ثقتي وأكون هدافًا للبريميرليج
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:09 معمر عبدالعزيز
أكد النجم الدولي الانجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير الانجليزي، أنه عندما ينجح في الفوز بلقب الهداف في كأس العالم فيمكن بكل سهولة أن ينال ثقة كبيرة من ذلك.
وقال كين في تصريحات صحفية: "عندما تمر بفترة لا تسجل فيها الأهداف لعدد من المباريات، تتذكر أنك قمت بفعل ذلك في كأس العالم تحصل على ثقة كبيرة من أجل العودة للتسجيل".
وأضاف: "أعلم ما الذي يمكنني تحقيقه، وسأعمل بكل ما لدي من قوة من أجل تسجيل الأهداف والوصول للمرمى بشكل أكبر في الفترة المقبلة".
وكشف بقوله: "البريمرليج يملك دومًا أفضل المهاجمين في العالم، صحيح أن أوباميانج حاليًا على قمة هدافي البطولة لكن الفارق ليس بكبير ومن الهام بالنسبة لي أن أستمر في تقديم ما أقدمه، ولا يزال الوقت مبكر على نهاية الموسم".
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