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البابا تواضروس: تمنيت ألا يتم اختياري بطريركًا في القرعة الهيكلية (فيديو)

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:23 م
البابا تواضروس: تمنيت ألا يتم اختياري بطريركًا في القرعة الهيكلية (فيديو)
البابا تواضروس الثاني
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ماريان ناجى - أمنية فوزي
 
قال قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن البابا شنودة هو من أطلق عليه اسم الراهب ثيؤدور.

وعن اختياره في القرعة الهيكلية قال البابا تواضروس، خلال لقائه ببرنامج "ستوديو الشارع" ويقدمه الإعلامي محمد علوي، عبر القناة الأولى والمصرية والنيل الثقافية وراديو مصر: "كانت لدي رغبة داخلية ألا أكون في هذه المسئولية"، موضحًا أنها مسئولية صعبة للغاية، وكانت في توقيت أصعب في 2012".

وتابع: "ولكن الله شاء أن يتم اختياري في القرعة الهيكلية، ووالدتي كانت تصلي ألا يتم اختياري في هذا المنصب"، لافتًا إلى أن هذا المنصب ليس امتيازًا ولكن مسئولية خطيرة.
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