ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رونالدو: مودريتش أفضل من كريستيانو وأحق بالكرة الذهبية

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:20 م
رونالدو: مودريتش أفضل من كريستيانو وأحق بالكرة الذهبية
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
علق أسطورة الكرة البرازيلية ونادي ريال مدريد الاسباني السابق، رونالدو نازاريو، على تتويج الكرواتي لوكا مودريتش بالكرة الذهبية هذا العالم 2018.

وقال الظاهرة رونالدو في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "الجميع يعرف كيف تحصل على جائزة الكرة الذهبية .. النتائج والبطولات التي تحققها".

وأردف قائلاً: "لوكا مودريتش قدم أداء رائع في كأس العالم 2018 وكان أفضل من البرتغالي كريستيانو رونالدو".
المزيد عن: لوكا مودريتش كريستيانو رونالدو كأس العالم 2018 رونالدو البرازيلي رونالدو تتويج مودريتش الكرة الذهبية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس مصر
سموحة
2
x
ركلات جزاء
4
الاتحاد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
0
x
21:30
0
إنتر ميلان
الدوري السعودي
الوحدة
0
x
17:20
1
التعاون
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/7/2018 9:50:01 PM