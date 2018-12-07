رونالدو: مودريتش أفضل من كريستيانو وأحق بالكرة الذهبية
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:20 معمر عبدالعزيز
علق أسطورة الكرة البرازيلية ونادي ريال مدريد الاسباني السابق، رونالدو نازاريو، على تتويج الكرواتي لوكا مودريتش بالكرة الذهبية هذا العالم 2018.
وقال الظاهرة رونالدو في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "الجميع يعرف كيف تحصل على جائزة الكرة الذهبية .. النتائج والبطولات التي تحققها".
وأردف قائلاً: "لوكا مودريتش قدم أداء رائع في كأس العالم 2018 وكان أفضل من البرتغالي كريستيانو رونالدو".
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