رونالدو: مودريتش أفضل من كريستيانو وأحق بالكرة الذهبية

علق أسطورة الكرة البرازيلية ونادي ريال مدريد الاسباني السابق، رونالدو نازاريو، على تتويج الكرواتي لوكا مودريتش بالكرة الذهبية هذا العالم 2018.



وقال الظاهرة رونالدو في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: " وقال الظاهرة رونالدو في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "

الجميع يعرف كيف تحصل على جائزة الكرة الذهبية .. النتائج والبطولات التي تحققها".



