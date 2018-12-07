الجيش اليمني يكبد الميليشيا خسائر كبيرة في مران

صدت قوات الجيش الوطني اليمني عدة هجمات شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة مران غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.







ووفقاً لموقع "سبتمبر نت" الإخباري، استغلت الميليشيا الحوثية التهدئة في إعادة التموضع والتصعيد، وحاولت شن هجمات في عدة جبهات خصوصاً في مران، لكن الجيش الوطني من منتسبي ألوية العروبة كانت لها بالمرصاد.







وأسفرت المواجهات عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا بينهم قياديين من كبار مشرفيها في محافظة صعدة وهروب ما تبقى منهم.







وسيطرت قوات الجيش الوطني خلال المواجهات على مواقع جديدة في محيط عقبة مران، إضافة إلى استعادتها لكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وعدد من الأجهزة اللاسلكية وأجهزة الاتصال الخاصة بالميليشيا.