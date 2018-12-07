"راموس" أكثر لاعبي ريال مدريد استردادًا للكرات في الليجا

يتصدر قائد ونجم دفاع ريال مدريد الاسباني، سيرجيو راموس، قائمة المدريديستا في استرداد أكبر عدد من الكرات في بولة الليجا، بواقع (89 كرة)، متقدماً على نجمي خط الوسط، كاسيميرو وتوني كروس.





وأوضح الموقع الرسمي للنا\دي الملكي، راموس يقدم أداءً كبيراً في المرحلة الأولى من الموسم، حيث يتألق القائد، في الملاعب وخارجها، بجهوده الدفاعية وهو اللاعب المدريديستا الذي استعاد أكبر عدد من الكرات في الليجا، برصيد 89 كرة مستردة، يتقدم راموس في هذا التصنيف على كاسيميرو (77) وكروس (66).





حتى الآن، لعب الأندلسي كافة الدقائق في الجولات الـ14 في الليجا، وقد تألق فيها جميعاً بسرعته، تنبؤه بخطوات الفرق المنافسة وتمركزه الجيد لتصدر إحصائيات الكرات المستردة.



