الغرق يهدد كفر الشيخ.. ووزير الري يصدر توجيها عاجلا

وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، جميع أجهزة الوزارة المعنية بنطاق محافظة كفر الشيخ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر منذ مساء أمس، حيث زاد عن المنسوب الطبيعي، مما أدى لحدوث قطع بالشاطئ ومرور المياه بالأراضي الرملية غير المنزرعة.





وتوجه المهندس خالد مدين رئيس مصلحة الري و المهندس محمود السعدي رئيس هيئة حماية الشواطئ و المهندس عبد اللطيف السعيد خالد رئيس قطاع الرى مدعومين بمعدات الوزارة لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لترميم القطع فى الشاطئ ووقف تداخل مياه البحر للمصرف والترعة وحسم هذه المشكلة الناتجة عن ظاهرة التغيرات المناخية التى تشهدها المنطقة.



