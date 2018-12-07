أمن دمياط يضبط عاطل وبحوزته 32 الف قرص مخدر

تمكنت قوة أمنية بمديرية أمن دمياط، من ضبط المدعو علاء.ع،يبلغ من العمر 32عاما، عاطل، له معلومات جنائية، مُقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.



وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائي بدمياط بقيام أحد الأشخاص بالاتجار في العقاقير المخدرة بكميات كبيرة.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبطه وبحوزته 32 ألف قرص مخدر لعقار الكيبتاجون، بندقية آلية، 5 طلقات، مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة لتولي التحقيق.