ضبط عاطل بحوزته 78 طربة حشيش وسلاح ناري في بلبيس

ألقى ضباط مباحث مكتب مخدرات بلبيس بمحافظة الشرقية من القبض على عاطل بحوزته 78 طربة من مخدر الحشيش وسلاح ناري وجاري العرض علي النيابة العامة التي تولت التحقيقات.



تلقي اللواء عبدالله خليفه مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط " سعيد م ع" 44 عاما عاطل مقيم الزوامل دائرة مركز بلبيس وبحوزتة 78 طربة من مخدر الحشيش تزن حوالي 15 كيلو وسلاح ناري بندقية خرطوش ومبلغ مالي وذلك حال أستقلاله دراجة بخارية بناحية جمعية المهندسين العر.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 57881 لسنة2018 جنايا مركز بلبيس وجاري العرض علي النيابة العامة التي تولت التحقيقات.