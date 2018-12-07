مصرع وإصابة 7 إثر حادث مروري بطريق "أبوتشت - نجع حمادي"



وتلقى اللواء مجدي القاضي،مدير أمن قنا،إخطارًا يفيد مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة بمدخل طريق نجع حمادي أبوتشت الزراعي، بسبب اختلال عجلة القيادة من يد السائق.



جاري نقل الجثمان والمصابين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين في انقلاب سيارة ملاكى بمدخل طريق الأربعين، بطريق نجع حمادي الزراعي.