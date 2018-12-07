مصرع وإصابة 7 إثر حادث مروري بطريق "أبوتشت - نجع حمادي"
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:22 مبسام عبدالحميد
لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين في انقلاب سيارة ملاكى بمدخل طريق الأربعين، بطريق نجع حمادي الزراعي.
وتلقى اللواء مجدي القاضي،مدير أمن قنا،إخطارًا يفيد مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة بمدخل طريق نجع حمادي أبوتشت الزراعي، بسبب اختلال عجلة القيادة من يد السائق.
جاري نقل الجثمان والمصابين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
وتلقى اللواء مجدي القاضي،مدير أمن قنا،إخطارًا يفيد مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب سيارة بمدخل طريق نجع حمادي أبوتشت الزراعي، بسبب اختلال عجلة القيادة من يد السائق.
جاري نقل الجثمان والمصابين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.