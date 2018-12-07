محلل سياسي يحذر من انضمام عناصر من خارج فرنسا بتظاهرات "السترات الصفراء"

قال المُحلل السياسي في باريس، طارق وهبي، إنهُ من المتوقع غدًا السبت، تجمع عدد كبير من ما يُسمى بـ«السترات الصفراء» ومنْ ما نُسميه «الدخلاء» على هذه المُظاهرات، خاصةً بعد أنباء عن انضمام طلاب الثانوية لهذه المظاهرات.





وأضاف «وهبي»، خلال لقائه على قناة «الغد» الإخبارية، أنه من المتوقع أن هناك أشخاص قد يأتون من خارج فرنسا وبالتحديد من ألمانيا للانضمام لتلك المظاهرات، وهم تيار يتعاطى بموضوع له علاقة بالتخريب وضرب كل ما نسميه الوحدة الأوروبية وذلك وفقًا لما قاله وزير الداخلية الفرنسي اليوم.





وأشار، إلى أنَّ هناك تخبطًا كبيرًا في الحكومة الفرنسية بسبب هذه المظاهرات، لافتًا إلى أنَّ الشرطة تُحذر المطاعم والمحال في باريس لحماية نفسها من تظاهرات السبت.



