مصادر: نقيب الصحفيين يتجه لطبع كُتيب مشروع العلاج على نفقة "الأهرام"

علمت "الفجـر" من مصادرها نية نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، طبع كُيب مشروع العلاج لعام 2019 على نفقة مؤسسة الأهرام، وذلك بعد اعتراض محمد خراجة عضو مجلس النقابة والمشرف على مشروع العلاج، على ردائة الخامات والألوان مقارنة بالأعوام السابقة.



واقترح النقيب طباعة الكُتيب على نفقة مؤسسة الأهرام، كـ حل وسط لإنهاء الأزمة، بعد تقدم "خراجة" بطلب إلى مجلس النقابة، لإعفائه من الإشراف على مشروع العلاج، مؤكدًا أن القائمون على إدارة شؤون النقابة دأبوا على هدم المشروع ومحاولة القضاء عليه تدريجيًا.



وكان أصدر "خراجة" بيانًا، أكد فيه أن كُتيب عام 2019 صدر خاليًا من المقدمة، مع وجود أخطاء كثيرة، تتمثل في عدم وجود فهرس للكتاب، فضلًا عن أنه بغير تنسيقه، فضلًا عن أنه تم تسليم مادة الكتاب مع إعلاناته ومقدمته، والتي تتضمن ما تم إنجازه خلال العامين الماضيين والمصروفات والإيرادات، إلا أنه تم طبعه بدون بروفة تم عرضها على المشرف على المشروع.