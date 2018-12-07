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بث مباشر.. حفل عاصي الحلاني في دبي الليلة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:43 م
بث مباشر.. حفل عاصي الحلاني في دبي الليلة
عاصي الحلاني
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الفجر الفني
 
أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حساباتها المختلفة على السوشيال ميديا، عن عمل بث مباشر عبر إذاعة الشركة على موجات إف إم، لحفل الفنان عاصي الحلاني المرتقب في التاسعة مساء اليوم بالقرية العالمية لمدينة دبي الإماراتية، بتوقيت دولة الإمارات. 

ومن المقرر أن يغني عاصي الحلاني خلال الحفل، نخبة من أروع أعماله الخاصة القديمة والحديثة منها «جن جنوني، بحبّك وبغار، بالعربي أيقونة العرب، إني مارق يا طير، قولي جاي، ست الستات، القرار مالي صبر، متل الكذبة، قومي أرقصي لي بعد، الباب عم يبكي، يا ميما». 

ومن جهة أخرى، يضع "الحلاني" اللمسات النهائية على أغنيات ألبومه الجديد لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، ويضم ما يقرب من 12 أغنية، ويجمع عدة لهجات، منها المصرية واللبنانية.
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