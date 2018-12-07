أسعار الصرف.. تعرف على أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، وظلت البنوك التي تقدم أعلى سعر لشراء الدولار وأقل سعر للبيع مستقرة عند نفس معدلاتها، وعند مستوى 17.86 للشراء، 17.96 للبيع كان سعر الصرف في البنك المركزي المصري.





أعلى سعر لشراء الدولار





وسجل سعر صرف الدولار، اليوم، 17.89 جنيها أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة.





أقل سعر لبيع الدولار





بينما سجل سعر صرف الدولار، 17.88 جنيها في البنك الأهلي المصري، كأقل سعر للبيع، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة.





أسعار الصرف في البنوك الحكومية





واستقر سعر الدولار في البنوك المصرية، اليوم الجمعة، ويعتبر من أهم البنوك العاملة في مصر البنك الأهلى المصري نحو 17.78 جنيها، 17.88 جنيه، وفي بنك مصر 17.79 جنيها، 17.89 جنيها، وعند مستوى 17.84 جنيها، 17.94 جنيها في بنك القاهرة.





سعر الدولار اليوم في السوق السوداء





سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.84 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 17.94، ومن المتوقع تراجع السعر قليلاً بالتوازي مع تراجعه في البنوك المصرية، وذلك بعد انتهاء المستوردين من تلبية متطلبات السوق المصري من السلع والملابس التي تكفي لموسم رمضان وعيد الفطر، وذلك بعد نجاح البنك المركزي المصري، في القضاء على السوق الموازية، والحد من حالات البيع، والشراء العشوائية للعملات في مصر، فقد أصبح سعر السوق السوداء قريب جداً من سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، ولا يتعدى الفارق الخمس قروش.