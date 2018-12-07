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ترامب يعين وليام بار وزيرا للعدل

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:46 م
ترامب يعين وليام بار وزيرا للعدل
وليام بار
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وكالات
 
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه عين الخبير القانوني الجمهوري وليام بار وزيراً للعدل، بعدما كان تولى هذا المنصب مطلع التسعينيات خلال رئاسة جورج بوش الأب.



وقال ترامب "منذ البداية، وضعت اسمه على رأس اللائحة"، في معرض تفسيره لقراره تعيين بار خلفاً لجيف سيشنز الذي أقاله الشهر الماضي على خلفية ملف التحقيق الحساس في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.
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