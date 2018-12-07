حالة الطقس اليوم | "الأرصاد" تنصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تضرب البلاد، مؤكدًا أن درجات الحرارة ستنخفض خلال الأيام المقبلة.





وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أننا على وشك بدء فصل الشتاء رسميًا، منوهًا إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار اليوم على السواحل الشمالية، والوجه البحري، ومناطق من القاهرة، وهناك نشاط للرياح، وهو ما يزيد شعورنا ببرودة الجو.





وعن حالة الملاحة البحرية قال، إن هناك ارتفاع لأمواج البحر المتوسط تصل إلى 4 أمتار في العمق، مما سيؤثر على حركة الملاحة البحرية.





ونصح مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضر ورة ارتداء المواطنين الملابس الشتوية الثقيلة.



