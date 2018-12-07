نشرة أخبار السادسة.. قرار هام لوزير الأثار بشأن فيديو الأهرامات الإباحي..ووزيرة الهجرة تعلن مفاجأة للمصريين بالخارج

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها غادة والي توقع بروتوكول تعاون على هامش قمة RiseUP لرواد الأعمال، وواشنطن تعطل صفقة إسرائيلية لبيع طائرات حربية.

غادة والي توقع بروتوكول تعاون على هامش قمة RiseUP لرواد الأعمال

وقعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وفلات 6 لابز للحاضنات، وذلك على هامش مؤتمر "RiseUp" لرواد الأعمال والمقام في الجريك كامبس.

قرار هام لوزير الأثار بشأن فيديو الأهرامات الإباحي

قرر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إحالة مذكرة عن واقعة الفيلم المخل بأعلى أحد الأهرامات الثلاثة، فورًا إلى النائب العام؛ للتحقيق في الأمر.

وزيرة الهجرة تعلن مفاجأة للمصريين بالخارج

أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، أن الرد على أسئلة "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة"، سيشمل كل ما يرد إلى الوزارة بصورة شهرية؛ حرصًا على حل لهذه المشكلات والاستفادة من مقترحاتهم.

واشنطن تعطل صفقة إسرائيلية لبيع طائرات حربية

أكدت واشنطن، أن إسرائيل لا يمكنها إعادة بيع طائرات حربية أمريكية لدولة ثالثة دون موافقتها، خاصة إذا كان الجانب الأمريكي منخرطا في المنافسة على الصفقة.

إصابة 5 أشخاص برصاص الاحتلال في جمعة "انتفاضة الحجارة الكبري"

أصيب 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الجمعة الـ37 لمسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

الولايات المتحدة تبدأ معاقبة تركيا عسكرياً

كشفت صحيفة روسية، عن تأجيل واشنطن محركات للمروحيات التركية T-129، تزامناً مع تصاعد تحذيرات الولايات المتحدة لتركيا فيما يتعلق بحصولها على أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية، وإنذارها بوجوب أن تختار بين روسيا والغرب.