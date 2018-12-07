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جماهير الاتحاد تتوافد على مدرجات ديربي الإسكندرية

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:47 م
جماهير الاتحاد تتوافد على مدرجات ديربي الإسكندرية
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محمد الصو
 
 
بدأت جماهير الاتحاد السكندري، في التوافد إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، من أجل مؤازرة الفريق أمام سموحة، ببطولة كأس مصر.

وفور وصول الجماهير إلى مدرجات مباراة ديربي الإسكندرية، بدأت في الهتاف لجميع اللاعبين وتوجيه الشكر لهم، بعد إدخال السعادة في قلوبهم الأسابيع الماضية، مطالبين الجميع بالإستمرار في النتائج المتميزة.

ويلتقي الاتحاد سموحة، في السابعة مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

المزيد عن: سموحة ديربي الاسكندرية الاتحاد
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