انتهاء التحقيق مع زوجة نتنياهو بتهمة الاحتيال



وأفادت القناة العبرية، بأن المحامي دافيد شمرون أجرى اتصالات مع مراقب الدولة لترتيب هذا الموضوع والحصول على موافقته للتبرع بالمبلغ عوضًا عن دفعه لنير حيفتس.

وجاء أن طلب شمرون لم يتم البت فيه أبدا وبالتالي لم يتم اتخاذ قرار رسمي بشأنه.



وأفادت القناة العبرية، بأن المحامي دافيد شمرون أجرى اتصالات مع مراقب الدولة لترتيب هذا الموضوع والحصول على موافقته للتبرع بالمبلغ عوضًا عن دفعه لنير حيفتس.

أفادت وسائل إعلام عبرية، بانتهاء التحقيق مع زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، سارة نتنياهو تحت طائلة التحذير بشبهة الاحتيال على مراقب الدولة.وفقا لهيئة البث الاسرائيلي فقد استمر التحقيق حوالي ثلاث ساعات، ووفقا للشبهات فان سارة نتنياهو ادعت كذبًا أنه تم تحويل تبرعات إلى جمعية "ياد سارة" في حين أن هذه الأموال حُوّلت فعلا إلى مستشار رئيس الوزراء سابقا نير حيفتس.وقد كشفت قناة كان العبرية التلفزيونية مساء أمس أن نير حيفتس أفاد بشهادته أمام الشرطة بأنه طالب زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن يتم ترتيب عمله غير المدفوع الأجر خلال فترة معينة، لأنه يخشى إذا لم تتم الموافقة على ذلك رسميًا، فانه يمكن اعتبار ذلك منفعة محظورة.