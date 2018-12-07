طلعت يوسف يهدد بالرحيل عن تدريب المقاصة





هدد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، مجلس الإدارة بالرحيل في حال استمرار التنازل عن خدمات نجومه، بالانتقالات الشتوية.





وتحدث يوسف مع محمد مجد المشرف على الكرة، من أجل توصيل رسالته في ظل تجاهل مجلس الإدارة، تنفيذ طلباته والتوقيع مع البدائل القادرة على تعويض النجوم المغادرة.





وتمسك يوسف، بخدمات الغاني جون أنتوي ورفض رحيله بأي شكل خلال يناير المقبل، بالإضافة إلى ضرورة التعاقد مع مهاجم وترميم خط الدفاع، للمنافسة على المربع الذهبي.





وكان المقاصة، أعلن عن بيع إيريك تراوري لنادي بيراميدز سبورت، في حين تم التنازل عن محمود وحيد ظهير أيسر الفريق، للنادي الأهلي خلال الميركاتو المقبل.



