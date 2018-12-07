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ترامب: المفاوضات مع الصين "في أحسن حال"

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 04:27 م
ترامب: المفاوضات مع الصين في أحسن حال
دونالد ترامب
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وكالات
 
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن المفاوضات الهادفة لنزع فتيل النزاع التجاري مع الصين "في أحسن حال".



والتقى ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ نهاية الأسبوع الماضي، واتفقا على هدنة تجارية مدتها 90 يوماً، من أجل إيجاد حل أكثر استدامة للنزاع المكلف، لكن مذاك تضاربت الأجواء، ما انعكس على البورصات العالمية.
 
وكتب ترامب على تويتر: "المحادثات مع الصين هي في أحسن حال".
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