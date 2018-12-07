عالم مصريات عن ادعاء "بيجن" أن اليهود بناة الأهرامات: "سوري.. أجدادك كانوا رعاة غنم"



وقال "السيسي"، خلال لقاء خاص مع قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إن الأهرامات بنيت قبل مجىء إبراهيم –عليه السلام- بـ 1100 عام، منوها بأن البعثات الأثرية الأمريكية واليابانية احتارت في سر بناء الأهرام، مضيفا: "سوري مستر بيجن مننساش أن أجدادك كانوا رعاة غنم".



وشدد على ضرورة وحدة الشعب المصري كما يوجه الرئيس السيسي، مؤكدا أن كل محاولات التفرقة وشق وحدة صف المصريين هى مخططات صهيونية عالمية.



سخر الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، من ادعاء مناحم بيجن رئيس وزراء إسرائيل الأسبق أن اليهود هم بناة الأهرامات.