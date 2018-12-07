وسيم السيسي: مصر غيرت العالم بثورة 30 يونيو



وأشار "السيسي"، خلال لقاء خاص مع قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن ما فعلته مصر في ثورة 30 يونيو أثبت صحة مقولة نابليون بونابرت والتي كانت "قول لي من يحكم مصر، أقول لك من يحكم العالم"، مؤكدا أن مصر صانعة التاريخ.



وكشف أن هناك 600 ألف جندي وضابط قدمتهم مصر في الحرب العالمية الأولى، مضيفا: "انجلترا عليها ديون لحد الآن لم تسددها، لو ناخد فلوسنا نقدر نسدد اللي علينا".



قال الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، إن مصر غيرت العالم بثورة 30 يونيو، حيث أنها قضت على مخطط تقسيم دول المنطقة بما فيهم مصر إلى 4 أقسام.