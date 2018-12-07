مؤشر مسقط ينهي تعاملات الأسبوع بأرتفاع 3.1%





أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع نسبته 3.1%، بإقفاله عند مستوى 4548.72 نقطة، رابحاً 136.66 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع الماضي.





وزادت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.53%، إلى 18.473 مليار ريال (47.89 مليار دولار)، مقابل 18.334 مليار ريال (47.53 مليار دولار) في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 138.53 مليون ريال.





وجاء ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع بدعم من صعود مؤشراته القطاعية مجتمعة، وتصدرها المالي بنسبة 2.81%، وصعد مؤشر الصناعة 1.49%، وكان مؤشر الخدمات أقلهم ارتفاعًا بنسبة 1.17%.





وتصدر ريسوت للاسمنت الأسهم المرتفعة خلال الأسبوع بنسبة 7.14%، وارتفع أومنفيست 6.98%، وصعد اسمنت عُمان 6.62%.





وعلى الجانب الآخر، تقدم إس إم باور القابضة الأسهم المتراجعة خلال الأسبوع بنسبة 31.11%، وتراجع مدينة مسقط للتحلية 6.15%، وانخفض سهم الوطنية العُمانية للهندسة 4.85%.





وتراجع حجم التداولات الإجمالي خلال الأسبوع 56.31%، لتصل إلى 77.12 مليون سهم، مقابل 176.51 مليون سهم في الأسبوع الماضي.





وتراجعت كذلك قيمة التداولات 30.8%، لتصل إلى 10.07 مليون ريال، مقابل 14.56 مليون ريال في الأسبوع الماضي.







