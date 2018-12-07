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شاهد.. إطلالة تجمع عمرو يوسف وابنته حياة (صورة)

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:37 م
شاهد.. إطلالة تجمع عمرو يوسف وابنته حياة (صورة)
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 
نشر الفنان عمرو يوسف، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور "إنستجرام"، ممسكًا بيد ابنته حياة، وعلق عليها قائلًا: "نهاركم سعيد، رسالة من حياة عمرو يوسف".

وانهالت التعليقات من أصدقاء عمرو على الصورة، متمنين لها الصحة، وتساءلوا عن أعمال الفنان الجديدة.

يذكر أن الفنان عمرو يوسف لم يشارك في السباق الرمضاني المقبل، ويحضر حاليًا لفيلم «حملة فرعون» مع المنتج محمد السبكي، الذي من المقرر بدء تصويره خلال أيام قليلة.
شاهد.. إطلالة تجمع عمرو يوسف وابنته حياة (صورة)
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