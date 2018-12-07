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شاهد أول صورة لمحمود وحيد بعد توقيعه للأهلي

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:48 م
شاهد أول صورة لمحمود وحيد بعد توقيعه للأهلي
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علي نبوي
 
أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات ضم محمود وحيد لاعب مصر المقاصة لينضم للقلعة الحمراء بعقد يمتد لخمسة مواسم ونصف.

وحصل محمد فضل مدير التعاقدات بالأهلي على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه مصر المقاصة.

وظهر فضل في صورة مع لاعب الأهلي الجديد بعد انتقاله رسميا مقابل ١٥ مليون جنيه.

وأصبح وحيد الصفقة الثانية التي يبرمها الأهلي بعد محمد محمود لاعب وادي دجلة لدعم الفريق الأحمر بداية من يناير المقبل.
 

شاهد أول صورة لمحمود وحيد بعد توقيعه للأهلي
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