سحر نصر : منتدى أفريقيا 2018 سيشهد تجمع كل المؤسسات الدولية وقادة أفريقيا
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:20 مأحمد الشيخ
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن منتدى أفريقيا 2018 سيشهد تجمع كل المؤسسات الدولية وقادة أفريقيا، لوضع خطة لتنمية القارة.
وأشارت إلى أهمية منتدى هذا العام بالذات لأنه يأتي قبل أسابيع من ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي، ما يضمن وضع خطة تنموية ناجحة وملائمة للقارة الأفريقية في المرحلة القادمة.
وشهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فيليب لو هورو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية،اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018، بمدينة شرم الشيخ، توقيع مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمير برسوم، رئيس مجلس إدارة شركة فيزيتا للخدمات الصحية، اتفاقية استثمار لمؤسسة التمويل الدولية فى شركة "فيزيتا مصر"، والتى تدير منصة على الإنترنت تقدم للمرضى خدمة البحث السريع عن الأطباء فى بلدان الشرق الأوسط، لدعم رواد الاعمال بقيمة مليون دولار بغرض زيادة المستفيدين من خدمات المنصة إلى مليون شخص، وذلك فى اطار قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، باختيار أكثر من 100 شركة ناشئة وواعدة في إفريقيا للمشاركة في مبادرة جديدة تهدف إلى تحفيز الابتكار وتوفير فرص العمل في جميع أنحاء القارة، وذلك قبل يوم من عقد منتدى افريقيا 2018 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ خلال يومى 8 و9 ديسمبر الجارى.
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