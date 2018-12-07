سحر نصر : منتدى أفريقيا 2018 سيشهد تجمع كل المؤسسات الدولية وقادة أفريقيا

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن منتدى أفريقيا 2018 سيشهد تجمع كل المؤسسات الدولية وقادة أفريقيا، لوضع خطة لتنمية القارة.





وأشارت إلى أهمية منتدى هذا العام بالذات لأنه يأتي قبل أسابيع من ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي، ما يضمن وضع خطة تنموية ناجحة وملائمة للقارة الأفريقية في المرحلة القادمة.



