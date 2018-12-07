سعر "القرص" 30 جنيها فى المناطق الشعبية.. والأكثر انتشارا فى محافظات الصعيد

بمجرد اعتماد وزارة الصحة والسكان لـ"الفياجرا النسائية"، التى تعمل على زيادة الرغبة الجنسية لدى السيدات، بعد موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية عليها مؤخرا، اجتاحت عاصفة من الشائعات المجتمع المصرى.





وخلال الأيام القليلة الماضية، خاضت "الفجر" جولة ميدانية على عدد من محافظات الجمهورية، لمعرفة التسعيرة الحقيقية للعقار الجديد، وإلى أى مدى حظى بقبول على شرائه من المستهلكين.





بدأت جولتنا فى محافظتى القاهرة والجيزة، حيث ترددنا على عدد من الصيدليات الكبرى، وفوجئنا بعدم توافر المنتج لديهم، وأرجع العاملون بتلك الصيدليات ذلك إلى اعتقادهم بأن الفياجرا النسائية لن تكون مطلوبة، إلا أن الإقبال الكبير على طلبه خيب توقعاتهم، لذا قالوا إنه سيكون متوفرا لديهم فى أقرب وقت.





وبسؤالهم عن المترددين، أشاروا إلى أن عدد الرجال المقبلين على طلبه كبير، بالنسبة لعدد السيدات اللائى اكتفين بالسؤال عن طريق خدمة عملاء الصيدلية تليفونيًا، والكثيرات منهن يفضلن طلبه بالدليفرى.





إحدى الصيدليات أخبرنا مسئولوها أن تسعيرة العقار الجديد معروفة، وهى 200 جنيه للعبوة، التى يكون بداخلها شريط به عشرة أقراص، وفى الصيدليات الصغيرة الموجودة بالمناطق الشعبية، كان غير القادر يشترى قرصا واحدا فقط، واختلف ثمنه فى عدد من المناطق، ففى العمرانية وصل القرص لـ30 جنيها، وفى منطقة الكونيسة بـ20 و25 جنيها.





وفى الوجه البحرى، خضنا جولة فى صيدليات الإسكندرية والإسماعيلية، ولكن لم نجد صيدلية واحدة تبيع منتج الفياجرا النسائية، رغم أن كل الصيدليات التى ترددنا عليها أكدوا أن الإقبال على شرائها كبير من قبل الرجال خصوصًا.





أما فى محافظات الصعيد، اختلف الأمر بشكل كبير، فالفياجرا النسائية متاحة ومنتشرة بكافة الصيدليات، خاصة فى محافظتى المنيا وسوهاج، وكانت موجودة بالسعر المعروف 200 جنيه للعبوة، ولكن الصيادلة هناك أوضحوا لنا أن شراء عبوة واحدة لن تكفى للعلاج، إذ يجب على السيدة التى تتناول هذا المنتج أن تأخذه ككورس علاجى لمدة شهرين، أى تقوم بشرء 6 عبوات بسعر 1200 جنيه حتى تحصل على النتيجة التى تنتظرها منه.





وأشارت الدكتورة نورا صبحى، صيدلانية، إلى أن منتج الفياجرا النسائية المادة الفعالة الخاصة به كانت تستخدم لعلاج الاكتئاب، وهى مختلفة عن الفياجرا الرجالى، موضحة أن تناول قرص واحد لن يأتى بالنتيجة المرجوة، لذا يجب الالتزام بالكورس العلاجى، قرص واحد يوميًا لمدة شهرين، منوهة أنه فى حالة عدم اختلاف السيدة بعد تناول الكورس العلاجى يجب أن تتوقف تمامًا، لأنه فى تلك الحالة لا يناسبها وسوف يسبب لها الأضرار.



