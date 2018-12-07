انفراد.. عمرو دياب ومحمد صلاح فى إعلان جديد

تسعى إحدى شركات المحمول الكبرى للتعاقد مع الهضبة عمرو دياب على حملة إعلانية ضخمة على أن يشارك معه فى الحملة ذاتها لاعب كرة القدم المصرى العالمى محمد صلاح، لتكون بذلك أول حملة إعلانية تضم الاسمين على أن يتم تصوير الإعلان الشهر الجارى فى لندن على أن يتم عرض الحملة الدعائية على الفور بمجرد الانتهاء من تصوير الإعلان فلن تكون مرتبطة بشهر رمضان وحتى الآن فالأمور تسير على قدم وساق من أجل ضم النجمين وسط ترحيبيهما بالفكرة.





وكانت صفحة ليفربول الرسمية طرحت مقطع فيديو يظهر كلاً من صلاح واللعب لوفرن جام فى السيارة وهما يستمعان إلى الألبوم الجديد لعمرو دياب وعلقت عليها «المصرى فى أى حتة بيفرض نفسه على أى حد.. صلاح خلى لوفرين يسمع ويغنى لعمرو دياب».





كما نمى إلى علمنا أن مو صلاح قد انتهى منذ أيام من تصوير نسخة جديدة لإعلان ترويجى لإحدى العلامات التجارية للملابس الرياضية بمشاركة كل من نجوم الكرة العالميين «ليونيل ميسى» و«بول بوجبا» لاعبى مانشستر يوناتيد فى العاصمة الفرنسية باريس والمفترض أن يتم طرح الإعلان مع بداية العام القادم 2019.





الجدير بالذكر أن هذا ليس اللقاء الأول بين صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر الأسطورة ونجوم الكرة فقد سبق وشارك الأرجنتينى ليونيل ميسى فى إعلان ترويجى لمنافسات كأس العالم روسيا 2018. وشارك فيه أيضا كل من بول بوجبا ولويس سواريز وجابرييل خسيوس والفرنسى زين الدين زيدان والبرتغالى جوزيه مورينيو وديفيد دى خيا وديفيد بيكهام والعديد من النجوم.



