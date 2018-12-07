شاهد.. فايا يونان الحاصلة على لقب أفضل مطربة سورية لعام 2018

فازت النجمة السورية، فايا يونان، بلقب أفضل مطربة سورية لعام 2018، ضمن جوائز "داف باما ميوزيك أوورد" الألمانية.





وحصلت "يونان" على اللقب عقب منافسة شرسة بين جمهورها وجمهور المطربة، أصالة نصري، خلال عملية التصويت، لتنال "يونان" في نهاية المطاف النسبة الأعلى من الأصوات، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".





وفي إطار فوزها باللقب، تستعد الفنانة السورية للسفر إلى مدينة دبي، حيث من المقرر عقد حفل رسمي لتوزيع جوائز "داف باما ميوزيك أوورد"، في 21 ديسمبر الجاري.





وأعلنت اللجنة المنظمة للحدث العالمي، لائحة النجوم العرب المرشحين للفوز بلقب أفضل مطرب عربي لعام 2018، في حين ما زالت عملية التصويت جارية، ومن ضمن هؤلاء النجوم عمرو دياب وتامر حسني وسعد لمجرد.