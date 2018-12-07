ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد.. برومو ألبوم آمال ماهر الجديد "أصل الأحساس" (فيديو)

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:18 ص
شاهد.. برومو ألبوم آمال ماهر الجديد أصل الأحساس (فيديو)
صورة أرشيفية
طباعة
الفجر الفني
 
نشرت المطربة آمال ماهر، على قناتها على موقع "اليوتيوب"، برومو ألبومها الجديد "أصل الإحساس"، والمقرر إطلاقه خلال الفترة المقبلة.

وتعود "آمال" بهذا الألبوم، الذي تنتجه شركة فولين للإنتاج الفني، وهي شركة جديدة في عالم الإنتاج، إلى الغناء من جديد بعد فترة غياب استمرت لمدة 4 سنوات.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات آمال ماهر أخبار الفنانين أخبار الفن اليومن أخبار الفن live stream HD drama 2018
>
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس مصر
سموحة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
-
x
21:30
-
إنتر ميلان
الدوري السعودي
الوحدة
-
x
17:20
-
التعاون
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/7/2018 12:10:00 PM