شاهد.. برومو ألبوم آمال ماهر الجديد "أصل الأحساس" (فيديو)



وتعود "آمال" بهذا الألبوم، الذي تنتجه شركة فولين للإنتاج الفني، وهي شركة جديدة في عالم الإنتاج، إلى الغناء من جديد بعد فترة غياب استمرت لمدة 4 سنوات.

نشرت المطربة آمال ماهر، على قناتها على موقع "اليوتيوب"، برومو ألبومها الجديد "أصل الإحساس"، والمقرر إطلاقه خلال الفترة المقبلة.