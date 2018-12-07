شاهد.. برومو ألبوم آمال ماهر الجديد "أصل الأحساس" (فيديو)
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:18 صالفجر الفني
نشرت المطربة آمال ماهر، على قناتها على موقع "اليوتيوب"، برومو ألبومها الجديد "أصل الإحساس"، والمقرر إطلاقه خلال الفترة المقبلة.
وتعود "آمال" بهذا الألبوم، الذي تنتجه شركة فولين للإنتاج الفني، وهي شركة جديدة في عالم الإنتاج، إلى الغناء من جديد بعد فترة غياب استمرت لمدة 4 سنوات.
وتعود "آمال" بهذا الألبوم، الذي تنتجه شركة فولين للإنتاج الفني، وهي شركة جديدة في عالم الإنتاج، إلى الغناء من جديد بعد فترة غياب استمرت لمدة 4 سنوات.
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